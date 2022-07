Deux mises en examen après la mort d'un homme de 31 ans à Rennes

Deux hommes ont été mis en examen vendredi pour homicide et violences volontaires après la mort d'un homme de 31 ans à Rennes. Décédé d'un coup de couteau, son corps avait retrouvé dans le parc des Gayeulles.

Mercredi le corps d'un homme de 31 ans poignardé à mort avait été retrouvé dans le parc des Gayeulles à Rennes. Trois frères avaient été placés en garde à vue. Déférés au parquet ce vendredi, deux d'entre eux ont été mis en examen. Un quatrième homme avait été interpellé, lui a été libéré sans poursuite.

Mis en examen pour homicide et violences volontaires

Le plus jeune des frères né en 1999 a reconnu être l'auteur du coup de couteau mortel, il a été placés en détention provisoire et mis en examen pour homicide volontaire selon la procureure-adjointe JIRS de Rennes, Flavie Le Sueur. Le deuxième, né en 1992, a été mis en examen pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner et également placé en détention provisoire.

Le troisième frère, né en 1987, a été placé sous le statut de témoin assisté pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner.

Une altercation lors d'une soirée alcoolisée

La raison de l'altercation n'est à ce jour ni un règlement de comptes, ni le trafic de stupéfiants. "Le contexte était celui d'une soirée alcooliséeentre membres de la communauté tunisienne, au cours de laquelle une altercation a opposé la victime à un jeune homme qui a appelé ses deux frères arrivés rapidement sur les lieux", indiquait le parquet mercredi. "Un témoin proche de la victime décrit une bagarre au cours de laquelle l'un des individus a frappé mortellement la victime".

L'autopsie a conclu "à un traumatisme abdominal dû à une plaie donnée avec une arme blanche, ayant vraisemblablement atteint la veine rénale droite, à l'origine d'une hémorragie massive ayant entraîné le décès", selon le parquet.