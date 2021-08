Affaire Delphine Jubillar : ses amies la cherchent toujours, deux mois après la mise en examen du mari

Delphine s'est volatilisée depuis maintenant 8 mois. Son mari a depuis été mis en examen, le 18 juin 2021, pour "homicide volontaire par conjoint". S'il clame son innocence, "il est vraisemblable que Cédric Jubillar ait participé au meurtre de son épouse", peut-on lire dans un arrêt de la chambre d'instruction de la Cour d'Appel de Toulouse, en date du 8 juillet dernier.

Pour les proches de Delphine Jubillar, ce n'est pas suffisant. Ils organisent chaque semaine depuis mi-mars des recherches pour tenter de "trouver quelque chose qui pourrait nous dire ce qu'il s'est passé", lâche une amie de Cagnac-les-Mines où vivait le couple. Jusqu'à présent, c'était uniquement le jeudi.

Des recherches sans relâche chaque semaine

Ce dimanche 1er août, ils sont une petite quinzaine à avoir répondu à un appel diffusé par ses proches sur Facebook. "On cherche Delphine et on continuera de la chercher jusqu'au bout", assure Emy, une amie de Delphine. "C'est devenu une obsession, je pense à elle et surtout à ses enfants. Je rentre chez moi le soir, je retrouve mes enfants et je me dis qu'elle ne pourra plus les voir". Le couple Jubillar a deux enfants.

On est pas là pour se substituer aux forces de l'ordre. On la cherche, c'est tout - une amie de Delphine, organisatrice des recherches

Les moindres recoins sont fouillés de manière méthodique : chaque semaine, une zone est tracée sur un plan, explorée puis barrée. Même là où les rubalises des gendarmes sont encore visibles, le groupe passe : "on ne sait jamais". Mais le temps très pluvieux des dernières semaines rend la mission presque impossible tant la végétation est dense. "On ne peut pas rester chez nous sans rien faire, donc on la cherche, c'est une manière de lui rendre justice", explique Emy.

Huit mois après sa disparition, les amies de Delphine Jubillar la cherchent toujours comme ce 1er août à Cagnac-les-Mines. Chaque recoin est exploré à la recherche du moindre indice. © Radio France - Marion Bothorel

Huit mois après sa disparition, les amies de Delphine Jubillar la cherchent toujours comme ce 1er août à Cagnac-les-Mines. A la recherche du moindre indice, comme cette bâche trouvée dans un cours d'eau. © Radio France - Marion Bothorel

C'est à peu près le même groupe qui se retrouve chaque semaine, même si ces femmes sont aidées par des habitants du coin, émus par le sort de la jeune infirmière tarnaise, voire même par des Français venus de plus loin encore.

Carine est venue avec son mari depuis Dijon pour participer aux recherches dimanche 1er août : "ce qui est arrivé à Delphine m'a beaucoup touchée, je ne saurai pas vous expliquer pourquoi. J'ai attendu d'avoir plusieurs jours devant moi et que mes trois enfants soient gardés pour venir jusqu'à Cagnac", explique-t-elle, sans ménager ses efforts, avec une petite pelle à la main.

Une volonté : retrouver Delphine

Mis en examen depuis deux mois, le nom de Cédric Jubillar n'est pas prononcé. Mais pendant ces longs heures de marche dans les hautes herbes humides, on en entend parler : c'est "il". Aurait-il pu arriver jusqu'ici avec son corps ? Car c'est le corps de Delphine qui est toujours recherché.

"Pour ses enfants, qu'ils aient une sépulture, un endroit où se recueillir en sa mémoire", témoigne Carine. Malgré la possibilité d'une funeste découverte, le groupe d'amies a le sourire aux lèvres, ravi de voir que des inconnus viennent les soutenir, et que Delphine n'est pas oubliée.