Deux mois après le décès de Luce Douady, ses parents remettent une cagnotte à une association contre le cancer

Le moment choisi est symbolique. "A l'occasion des championnats du monde d'escalade à Briançon où Luce devait aller" explique son papa Julien. Deux mois après la disparition de Luce Douady, après une chute de 150 mètres sous une grande voie de la falaise du Luisset à Saint-Pancrasse, une cagnotte de 7.500 euros a été remise ce samedi soir à l'association internationale "Les grimpeurs contre le cancer" par les parents de Luce.

On ne voulait pas acheter des fleurs où quelque chose pour Luce qui soit périssable. - Julien Douady, le papa de Luce.

Ce sont des amis de la famille qui sont à l'origine de cette idée. "On a proposé aux gens de participer et nous, on s'est engagé à faire un gros don à une association" précise le papa de Luce. "Comme c'est l'association que Luce croisait régulièrement lors des compétitions puisque c'est le partenaire caritatif de la fédération internationale, on s'est dit que c'était bien de faire ce don à une association en lien avec les compétitions d'escalade" poursuit-il. Luce Douady était un espoir de l'escalade française. Elle s'entraînait à Chambéry depuis ses 9 ans et avait rejoint depuis peu le pôle espoir de Voiron.

Julien Douady, le papa de Luce, explique pourquoi avoir mis en place une cagnotte pour l'association des "grimpeurs contre le cancer". Copier

Un élan de solidarité

"Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y a en 300 et 400 donateurs, ce qui nous énormément touché" raconte encore Julien Douady. "On s'est rendu compte qu'elle avait touché beaucoup de monde, chez les grimpeurs, chez les sportifs et finalement il y a eu un élan de solidarité incroyable, à la fois dans les témoignages mais aussi dans les dons, de la famille, des ses amis de l'école ou par des pratiquants, qu'ils soient compétiteurs ou amateurs d'escalade" continue encore le papa de Luce.

"On ne s'attendait pas du tout à un tel retentissent mais en même temps, ça lui correspond bien. Elle avait quelque chose qui déclenchait des émotions chez toutes les personnes qu'elle croisait" explique Julien Douady. La totalité de la cagnotte, environ 15.000 euros, a été coupée en deux. "Une moitié pour l'association. L'autre pour les frères de Luce pour que ce soit symbolique, une aide pour eux, pour qu'ils puissent se reconstruire en pensant à elle" conclut-il.