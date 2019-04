Deux mois après, le retour des rescapés dans l'immeuble brûlé de la rue Erlanger à Paris

Paris, France

Au numéro 17 bis de la rue Erlanger, il y a encore des petits mots accrochés en souvenir des victimes, des fleurs déposées devant. La porte s'ouvre, des hommes en combinaison blanche sortent des sacs en plastique. Un jeune homme attend ses affaires : il y a deux mois, il est resté prisonnier des flammes pendant trois quarts d'heure.

Ce jeudi, deux mois après, il a pu retourner dans son appartement et récupérer quelques vêtements encore humides, moisis, après les centaines de litres d'eau déversées des lances à incendies. "Je crois que je vais tout jeter car j'identifie toutes ces affaires à cette soirée-là, avoue le jeune homme. J'ai envie d'oublier".

Depuis l'incendie, le moindre détail lui rappelle cette nuit d'horreur. "Les bruits d'alarme, les odeurs de fumée me provoquent des crises d'angoisse. Je sens l'odeur de fumée partout alors qu'il n'y en a pas. Je suis à fleur de peau", raconte-t-il.

"On ne voit que la mort, là-dedans"

A ses côtés, Prisca, sa maman, est venue avec lui pour voir les dégâts. "C'est très difficile de venir ici, de sentir l'odeur, de voir le bâtiment. Il était coincé au 5ème étage et on s'aperçoit que tout est brûlé au-dessus et en dessous. Il y a deux mois, j'aurais pu le perdre, j'ai eu de la chance", s'émeut la maman. Une dizaine de familles n'ont pas eu cette chance : "C'est noir de suie partout, tout est encore collant... On ne voit que la mort, là-dedans", affirme la sœur, Angélique, également présente.

Ce matin-là de février, sans nouvelles, elle a cru avoir perdu son petit frère.

La porte s'ouvre à nouveau, une jeune fille sort en larmes, sa mère la tient par les épaules. De nouveaux sacs sont entassés, jetés à la hâte à l'arrière d'un taxi, comme pour fuir les souvenirs, le plus vite et le plus loin possible.