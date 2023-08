Deux mois après les émeutes dans la Loire, des commerces rouvrent tout juste quand d'autres restent fermés

C'est presque un symbole à Rive-de-Gier : la boutique de vêtements "Sandra" a rouvert ses portes samedi 19 août. C'était sans doute la plus touchée par les émeutes, suite à la mort de Nahel tué par un policier lors d'un contrôle routier en région parisienne. "Ils m'ont cassé toutes les vitres le 30 juin, puis sont revenus le 1er juillet, pour voler des vêtements. 20 à 25 000 euros", explique Sandra.

Pour réussir à rouvrir et à retrouver ses clients, Sandra a passé les dernières semaines à faire des démarches et des dossiers : "Je suis crevée, je n'en peux plus !" dit-elle en riant, "Il manque toujours des pièces, c'est compliqué. Heureusement que je suis aidée par ma formatrice de gestion". La commerçante n'a pas hésité non plus à faire appel aux élus, le maire de Rive-de-Gier Vincent Bony et le député Emmanuel Mandon : "Quand on a des connaissances autant les utiliser, sans ça certains dossiers n'avancent pas du tout".

"J'ai pu payer mon loyer personnel et ma nourriture grâce à la cagnotte"

Sandra doit recevoir une aide de la région Auvergne-Rhône-Alpes de 5 000 euros et une autre de Saint-Etienne Métropole du même montant, mais elle sait déjà que ça ne couvrira pas ses pertes : "J'ai perdu 30 000 euros de chiffres d’affaires jusque-là. J'ai perdu trois semaines de soldes, je suis à découvert parce qu'il a bien fallut continuer à payer les charges fixes". Sans compter les quelques 12 000 euros de travaux.

Ce qui l'a aidée à tenir, c'est non seulement le soutien moral de ses clientes comme Brigitte : "On est soulagée que ce soit rouvert, c'est une battante donc ce ne serait pas normal", mais aussi leur aide financière via une cagnotte en ligne qui a récolté environ 1 300 euros : "Ca m'a permis de payer mon loyer personnel et de la nourriture aussi", explique Sandra.

Alors c’est aussi pour les remercier qu’elle a tout fait pour rouvrir et continuer d’exister.

La boutique Sandra de Rive-de-Gier © Radio France - Aurélie Jacquand

Melinda, commerçante à Saint-Etienne, obligée de travailler à Saint-Jean-de-Luz en attendant que sa boutique puisse rouvrir

L'histoire de Sandra n'est malheureusement pas commune à tous les commerçants de la Loire. Melinda à Saint-Etienne, n'a toujours pas pu rouvrir son magasin "Meli by Choklate", en face du parking des Ursules. "Le soir des émeutes, la mairie est venu le mettre en sécurité, mais cette mise en sécurité ne permet l'ouverture de la porte et donc du magasin", explique-t-elle.

Melinda a pourtant dans les mains le devis d’un vitrier validé par son assurance, mais la seule date qu'on lui propose pour des travaux c'est le 29 septembre. "Même mon experte ne comprend pas que ça traîne et qu'on laisse un commerce fermé pendant trois mois !".

Alors en attendant, Melinda est partie travailler à Saint-Jean-de-Luz, chez son ancien patron : "Il faut bien gagner sa vie" et elle est de plus en plus pessimiste concernant l'avenir de sa boutique : "Je suis écoeurée. Plus c'est long et plus mon envie diminue. C'est envisageable que j'abandonne et que je ferme définitivement". Son fils, qui était aussi son salarié, a déjà pris la décision de démissionner.