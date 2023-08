Deux mois après les émeutes : dans le quartier de Metz-Borny, "c'est un calme d'apparence"

Le prénom Nahel est encore inscrit à la peinture blanche sur de nombreux murs de Borny. Le quartier à l'est de Metz porte les stigmates des trois nuits d'émeutes fin juin, après la mort du jeune homme à Nanterre , tué par un policier lors d'un refus d'obtempérer. Dans la nuit du 29 au 30 juin, la mairie de quartier a été en partie incendiée . La nuit suivante, c'est la médiathèque Jean-Macé, située juste en face, qui a été totalement détruite par les flammes .

"Je passais devant au moins quatre fois par jour", soupire Ikram, une habitante du quartier. "Même mon fils il a pleuré, il m'a dit qu'il ne voulait plus jamais y aller." "Surtout avec la rentrée scolaire qui arrive", complète sa belle-soeur Hanan. "Les enfants se disaient toujours qu'ils allaient se retrouver entre copains à la médiathèque pour faire les devoirs ensemble. C'est maintenant qu'ils vont plus le ressentir, il va vraiment manquer quelque chose."

La mairie de Metz a promis de reconstruire la médiathèque à l'identique dans les trois ans. © Radio France - Bastien Munch

"Les démons sont sortis"

Juste en face, la mairie de quartier en partie incendiée n**'a pas encore rouvert**. Certains de ses services ont été délocalisés dans de nouveaux locaux . "Je travaillais toujours avec la mairie, j'y passais, j'avais des papiers importants à faire", regrette cet habitant. "Mais maintenant, on est bloqués. C'est difficile de courir partout quand le bâtiment est toujours là, à côté de toi. Avant, on avait tout ici."

"Quand on passe devant, on se rappelle encore qu'il s'est passé quelque chose ici", confie un commerçant du quartier, en train d'arroser sa terrasse au tuyau d'arrosage. Il savoure ce retour au calme. "Pendant les émeutes, on a l'impression que les démons sont sortis. Mais trois jours après, tout le monde a repris le cours de sa vie, comme s'il ne s'était rien passé." Mais pour lui, "c'est un calme d'apparence". "S'il se passe encore une autre histoire, une autre bavure policière, je suis sûr que ça va repartir."

Près de 100.000 documents se trouvaient dans la médiathèque Jean-Macé au moment de l'incendie. © Radio France - Bastien Munch

La reconstruction comme "horizon lointain"

Julie Fontaine a vu les images de la médiathèque Jean-Macé en feu dans la nuit du 30 juin au 1er juillet. Elle était la responsable de cet établissement, un service public qu'elle continuait à construire depuis plusieurs années. "Il y a eu beaucoup de colère, d'incompréhension et de tristesse au début", reconnait-elle. "C'est très violent de se retrouver le samedi matin, de voir le bâtiment qui fume encore, les gens qui passent, sidérés."

L'ancienne responsable de la médiathèque Julie Fontaine tente de récupérer 15.000 documents en prêt au moment de l'incendie. © Radio France - Bastien Munch

Les 18 membres de l'équipe ont été répartis dans d'autres bibliothèques de la métropole. "Certains de nos habitués ont retrouvé mes collègues dans d'autres bibliothèques", raconte Julie Fontaine. "Ils leur sont tombés dans les bras, en pleurs..." Mais depuis quelques jours, une nouvelle bibliothèque s'est installée dans le centre Bon Pasteur, à 600 mètres de l'ancienne. Des locaux plus petits et temporaires. "Notre métier, on peut aussi bien l'exercer dans un magnifique lieu que dans une toute petite bibliothèque !", assure-t-elle.

Ce qui fait tenir Julie Fontaine, c'est de savoir que la médiathèque Jean-Macé devrait être reconstruite au même endroit, dans les trois ans. "C'est l'horizon lointain, pour l'instant on est encore dans le bateau", explique la bibliothécaire. "Il y a beaucoup d'autres étapes avant d'arriver sur cette terre promise !" Notamment récupérer les 15.000 documents qui étaient en prêt chez des habitants au moment de l'incendie. Plus de 100.000 autres sont restés dans la médiathèque en flammes.

Les habitants du quartier ont laissé des mots sur les grilles qui entourent les ruines de la médiathèque. © Radio France - Bastien Munch

Le regret de certains émeutiers

Ces émeutes ont "servi à quelque chose", selon ce jeune croisé dans le quartier. Il affirme avoir tout vu de la destruction de la médiathèque, sans y avoir participé. "Maintenant, si un flic pense à faire la même chose qu'à Nahel, il va se dire dans sa tête qu'il y aura forcément des émeutes", explique-t-il. "Après, je pense qu'il ne fallait pas brûler ça. On regrette quand même parce que moi par exemple, j'ai des petits frères, et j'aurais bien aimé les voir ici, en train d'apprendre. Mais on ne peut rien y faire. Ça s'est passé, ça s'est passé."

"Pour l'instant, la tension est retombée", reconnait ce jeune. "Certains grands nous disent de ne plus refaire tout ça. Mais on ne sait jamais. Ça s'est fait en 2005, ça a recommencé en 2023. Si ça se trouve, ça va se refaire dans cinq ou dix ans. Je ne sais pas..."