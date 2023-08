Deux mois après les émeutes, le traumatisme toujours vif des commerçants de Strasbourg

C'était il y a deux mois presque jour pour jour. Des émeutes secouaient la France. Avec à Strasbourg un épisode qui a beaucoup marqué les habitants. Celui du 30 juin dernier , quand des centaines de jeunes, surtout des adolescents, s'étaient rassemblés dans le centre ville.

De nombreux magasins avaient été pillés en pleine journée notamment l'Apple Store. Des Iphone et des tablettes avaient été lancés sur la place Kléber.

Les magasins Lacoste et Zara notamment avaient aussi été pillés. Deux mois plus tard, le traumatisme reste fort chez les commerçants pris pour cible. Même si plusieurs grandes chaînes de vêtements refusent de s'exprimer sur le sujet, selon nos informations, des cellules d'aides psychologiques sont toujours en place pour les salariés de plusieurs groupes. Et beaucoup d'employés gardent en mémoire le souvenir de leur boutique saccagée.

Ces magasins ont dû faire se relayer des vigiles 24/24 pendant plusieurs semaines après la destruction complète de leurs devantures. Plusieurs d'entre eux n'ont pas encore tout pu reconstruire, ou viennent tout juste de le faire.

En attente d'indemnisations

Car c'est le problème aujourd'hui. Les réparations. Le café de l'Opéra, situé au rez-de-chaussée de l'Opéra national du Rhin, place Broglie n'a par exemple toujours pas pu tout remettre à neuf.

"On a toutes les portes et les fenêtres qui ont été brisées, il y a des projectiles qui sont rentrés dans le restaurant, ce qui a abîmé les tables, le carrelage et le bar. 90% de la terrasse a été complètement saccagée" explique David Long, le gérant.

Le Lacoste de la rue des Hallebardes n'a pas encore reconstruit toute sa vitrine © Radio France - Antoine Balandra

D'importants dégâts donc, qui n'ont pas tous pu être réparés pour l'instant, car les assurances n'ont pas encore débloqué toutes les sommes. "Les émeutes, c'était le 30 juin, aujourd'hui on est fin août, et on n'a pas reçu la totalité des indemnisations des assurances. On n'attend que cela. C'est très long. Il y a des acomptes versés, mais ce n'est pas suffisant pour l'instant" poursuit-il. Alors en attendant, le gérant utilise des tables et des chaises de dépannage, de récupération, prêtées par d'autres établissements.

Les commerçants sont en revanche fatalistes sur la sécurité. Beaucoup sont équipés de caméras qui n'ont pas dissuadé une seule seconde les émeutiers.