Deux mois après les incendies en marge de la CAN, un homme interpellé à Nantes

Les enquêteurs nantais ont arrêté un homme de 18 ans jeudi 5 septembre 2019. En garde à vue, le jeune homme a reconnu avoir brûlé une voiture le soir de la demi-finale de la CAN entre la Tunisie et le Sénégal, cours des Verdiaux, à Nantes.

Nantes, France

Il aura fallu aux enquêteurs pratiquement deux mois pour identifier un des auteurs de l'incendie de plusieurs véhicules et de la façade en bois du centre multi-accueil pour enfants, quartier Beaulieu, à Nantes. Les faits s'étaient déroulés en marge de la demi-finale de la CAN, entre la Tunisie et le Sénégal. Et c'est grâce à une brigade spécialisée, la cellule de lutte contre les incendies, que les enquêteurs ont pu avancer sur ce dossier compliqué.

Le soir des faits, les policiers sur place n'avaient pas pu identifier les auteurs tous habillés en noir de la tête au pied. Ils ont donc fait appel aux experts. Ils ont récupéré tout ce qui pouvait être récupérable, notamment des cailloux qui avaient servi à casser des vitres de voitures et qui avaient été lancés sur les policiers.

Un jeune homme connu des services de police

Les enquêteurs ont réussi à isoler une emprunte ADN, celle d'un homme à peine majeur et bien connu des services de police. Il a finalement été arrêté ce jeudi 5 septembre 2019 et a avoué les faits. L'homme, qui est en plus soupçonné d'avoir tenté à nouveau d'incendier le centre multi-accueil en milieu de semaine, sera convoqué devant un juge en fin d'année prochaine.

Il comparaîtra aux côtés de deux autres jeunes, qui, eux, ont seulement reconnu avoir caillassé les policiers le soir de la demi-finale de la CAN.