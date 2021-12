Près de deux mois après sa disparition, un SDF stéphanois est retrouvé à Bordeaux

William Souilhat, un SDF stéphanois, n'avait plus donné signe de vie depuis le 15 octobre. Le trentenaire a heureusement été retrouvé sain et sauf à Bordeaux annoncent les forces de l'ordre le mercredi 8 décembre.

Il avait quitté le foyer dans lequel il était hébergé mi octobre et n'avait plus donné de nouvelles depuis.

Près de deux mois après avoir quitté son foyer à Saint-Etienne et après un appel à témoins lancé par la police de la Loire, William Souilhat a été retrouvé sain et sauf mercredi 8 décembre à Bordeaux. Cet homme de 35 ans avait quitté le foyer Renaître, dans le quartier de Châteaucreux, le 15 octobre et n'avait pas donné signe de vie depuis.