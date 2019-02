Deux mois de prison ferme pour un gilet jaune qui avait foncé à moto sur des gendarmes à Nîmes

Nîmes, France

10 mois de prison dont 8 avec sursis pour un homme de 64 ans qui comparaissait ce mardi devant le tribunal correctionnel de Nîmes. Ce salarié était jugé pour avoir forcé un cordon de gendarmes mobiles avec sa moto le 12 janvier dernier à Nîmes. C'était le jour de la manifestation régionale organisée par les gilets jaunes pour l'acte 9 de leur mouvement. Le gilet jaune était jugé pour violences avec arme par destination sur personne dépositaire de l'ordre public.

Des ITT de plus de 10 jours pour les gendarmes

Le 12 janvier vers 17H, il a foncé avec sa moto sur un cordon de gendarmes mobiles, près des arènes. "Je voulais juste rentrer chez moi, je ne savais pas ce qui se passait. Je ne me suis pas arrêté parce que j'ai eu peur" se justifie-t-il. Face à lui au tribunal, deux gendarmes mobiles qui ont été blessés quand ils l'ont intercepté. Des gendarmes qui expliquent en détails leur mission. "Nous sommes mobilisés depuis le début du mouvement des gilets jaunes. On était à Paris pour les actes 1 à 5. A Nîmes, on était chargé de sécuriser la Préfecture. " Après plusieurs échauffourées avec des manifestants dans l'après-midi, ils se retrouvent devant les arènes vers 17H. "On a ordre de repousser les manifestants, on ne pouvait pas laisser quelqu'un passer. Quand j'ai vu la moto et la centaine de manifestants qui arrivaient vers nous, j'ai vraiment eu peur " explique l'un des gendarmes. Il a alors lancé une grenade vers le motard et a tenté de l'intercepter en se jetant sur lui. "Je voulais empêcher que mes camarades soient percutés par la moto. "

"C'est la 3e fois de ma carrière que j'ai vraiment eu peur"

"Vous pouvez comprendre qu'un homme de 64 ans ait pu avoir peur en vous voyant ? " demande la présidente. "Oui, comme nous on peut imaginer qu'on s'en prenne à notre intégrité physique " répond l'un des militaires. Pour leur avocat, Me Jean -François Corral, c'est de la légitime défense.

" La personne condamnée, on ne met pas en cause sa probité, mais sur le moment, ce monsieur a décidé de prendre sa moto, de sortir du cortège, d'accélérer en direction du cordon de gendarmes mobiles et de forcer le passage"

Me Jean-François Corral, l'avocat des deux gendarmes mobiles Copier

L'avocat du prévenu, Me Olivier Bessodes a estimé que le dossier avait été monté un peu trop vite. Son client ne voulait pas percuter les gendarmes. Leurs blessures n'ont pas été causées par lui. "Les gendarmes n'ont fait aucune sommation, aucun geste pour qu'il s'arrête". Il demandait la relaxe. Le tribunal correctionnel de Nîmes a préféré suivre les réquisitions du vice-procureur Alexandre Rossi : 10 mois de prison dont 8 mois avec sursis, 8 mois de suspension de permis. Le gilet jaune devra également payer 1000 euros de dommages et interêt à chacun des deux gendarmes. Il n'avait jamais eu affaire à la justice jusqu'ici.

Des peines de prison avec sursis pour 5 autres gilets jaunes

Dans la matinée, 5 autres gilets jaunes avaient été jugés pour violence et intimidation sur personne dépositaire de l'ordre publique. Tous avaient été interpellés dans l'après midi du 12 janvier, après des échauffourées avec les forces de l'ordre, rue Cité Foulc à Nîmes. Leurs avocats avaient plaidé la relaxe, arguant qu'aucun gendarme ni policier n'avait été blessé par les prévenus.

"On est loin de l'image de casseurs qu'on veut nous faire croire".

Me Rémi Nougier, l'un des avocats des gilets jaunes Copier

Les faits de violence n'ont effectivement pas été retenus par le tribunal. 4 ont été condamnés à 3 mois de prison avec sursis, un 5e à 5 mois avec sursis.