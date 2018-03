Caen, France

Après ses propos polémiques sur la mort d'Arnaud Beltrame dans les attaques de l'Aude, Stéphane Poussier a été jugé coupable d'apologie du terrorisme ce mardi 27 mars 2018 à Lisieux (Calvados). Il a été condamné à un an de prison avec sursis et sept ans de privation de ses droits civiques. Le procureur avait requis six mois de prison dont deux mois ferme contre l'ex-candidat La France Insoumise pour ses propos polémiques sur la mort du gendarme dans les attaques de l'Aude. Ce mardi au tribunal, il a présenté ses excuses à la famille, aux proches et aux collègues d’Arnaud Beltrame. "J’ai réagi de manière irrationnelle", a-t-il expliqué.

Stéphane Poussier, était candidat de La France Insoumise aux élections législatives en 2017 dans la 4e circonscription du Calvados. Il a été placé en garde à vue dimanche matin après avoir publié deux tweets samedi où il se réjouissait ouvertement de la mort d'Arnaud Beltrame, tué lors de l'attaque terroriste du Super U de Trèbes. Le mouvement La France Insoumise s'est depuis totalement désolidarisé de Stéphane Poussier.