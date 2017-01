Deux mois ferme pour l'agression d'un policier à Bel-Air

Il avait contesté un contrôle policier en décembre. Avec des insultes et un coup de poing à la clé.

Le tribunal correctionnel de Poitiers a condamné un jeune de 18 ans à deux mois de prison pour outrage, rébellion et violence sur un policier. Les faits remontent au 10 décembre dernier. Le prévenu avait contesté avec véhémence un contrôle routier alors qu'il se trouvait avec des amis dans une voiture vers 22h45 quartier Bel-Air.

Un contrôle de routine pour le parquet

Selon le substitut du procureur, "un coup de poing a été donné au policier et le suspect s'est emporté alors que le contrôle était justifié : il y avait six personnes dans un véhicule qui ne contient que cinq places. Par ailleurs, il n'était pas conducteur, on se demande donc pourquoi c'est lui qui est intervenu".

Déjà connu de la justice

L'avocat du prévenu a bien tenté d'insister sur le fait qu'il n'y avait pas de preuve à charge (la blessure du policier était minime, il n'y a donc pas eu de certificat médical versé dans le dossier), cela n'a pas suffit à convaincre les juges qui ont décidé sa condamnation à deux mois de prison ferme.

Impliqué dans la bagarre de Gençay

Le prévenu était également sous le coup de deux autres peines avec sursis (il avait notamment été condamné dans l'affaire de la bagarre générale lors d'un match de foot à Gençay où un arbitre avait été passé à tabac). Un sursis révoqué qui rallonge son séjour en détention. Au total, ce sont neuf mois derrière les barreaux que le jeune homme va effectuer.