Qu'est-il arrivé à Tiphaine Véron ? Cela fait deux mois, jour pour jour, que la Poitevine est portée disparue au Japon. Les espoirs de la famille se tournent désormais vers la procédure lancée le 18 septembre dernier : à défaut de pouvoir enquêter pour disparition inquiétante, le Parquet de Poitiers a ouvert une enquête pour enlèvement et séquestration. La famille qui a pris une avocate à Poitiers s'est portée partie civile.

Elle espère ainsi accéder à des données du dossiers auxquelles elle n'avait pas accès jusque-là. Le fait que la justice française se saisisse du dossier va peut-être débloquer la situation. La famille en tout cas espère que le juge d'instruction va envoyer des enquêteurs français au Japon. Elle mise vraiment sur une coopération diplomatique entre les deux pays. Pour l'heure, aucune piste n'est écartée.

Grâce à la cagnotte en ligne, Damien, le frère de Tiphaine, va pouvoir retourner à Nikko dimanche pour tenter de lancer de nouvelles fouilles en rivière, et surtout maintenir l'intérêt des pouvoirs publics locaux pour ce dossier, car pour la famille de Tiphaine Véron, auxiliaire de vie scolaire à Poitiers, "le pire, ce serait l'oubli".

"La police japonaise a sondé la rivière seulement sur 500 mètres en aval de l'endroit le plus touristique, là où Tiphaine aurait pu tomber. Or il y a beaucoup de courant à cet endroit et la rivière s'élargit plus bas. Il y a des roseaux sur les côtés. Il faut une fouille approfondie, et c'est ce qu'on va tenter de faire maintenant en collaboration avec la police locale" explique le Poitevin Damien Véron, frère aîné de Tiphaine.