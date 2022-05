Deux mort dans un crash d'ULM à Chaspuzac en Haute-Loire

Un formateur et son élève sont mort dans le crash de leur ULM ce dimanche 22 mai un peu après 9h. Les deux hommes, âgés de 79 et 56 ans venaient de décoller de l'aéroport du Puy-Loudes, à Chaspuzac. L'appareil a percuté de plein fouet un bâtiment technique intercommunal situé à 300 mètres en contrebas de l'aérodrome. Il s'agit d'un local de stockage de 4 ou 5 mètre de haut. "On ne comprend pas comment il a atterri là. C'est dans un creux et pas du tout dans l'axe de la piste", confie Michel Joubert, maire de Chaspuzac.

L'une des victimes était le président du club ULM

Les victimes, originaires de Haute-Loire, sont un instructeur, président du club d'ULM de l'aéroport, et un de ses élèves qui achevait sa formation, a précisé la gendarmerie. De son côté, le parquet du Puy-en-Velay a confié une enquête à la Brigade de gendarmerie des transports aériens (BGTA) de Clermont-Ferrand et à la Bridage des recherches du Puy-en-Velay. Elle doit déterminer les causes précises de la chute de l'aéronef.