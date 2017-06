Deux morts dont un enfant de 12 ans dans un accident de la route près de Béziers

Un homme d'une quarantaine d'année et un enfant de 12 ans sont morts ce mercredi dans un accident de la route entre une moto et une voiture sur la double voies entre Montady et Béziers (Hérault). Les circonstances du drame reste pour l'heure floues.

Dramatique accident de la route ce mercredi après-midi près de Béziers. Une moto et une voiture se sont rentrés dedans sur la départementale 11 sur la commune de Montady.

Le conducteur du deux-roues âgé d'une quarantaine d'année est mort. Dans l'accident, un enfant de 12 ans est lui aussi décédé. Il se trouvait dans le véhicule qui est entré en collision avec la moto. Le chauffeur de la voiture, en état de choc, a été conduit à l'hôpital de Béziers.

Une enquête à été ouvert pour faire la lumière sur les circonstances de l'accident.