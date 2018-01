Un homme de 52 ans, habitué du portable au volant, a été lourdement condamné par le tribunal correctionnel de Tours. En 2016, sa voiture avait tué une maman et son fils de 5 ans

Indre-et-Loire, France

Nous sommes le matin du 24 août 2016. Jessica, une maman de 31 ans, se rend en voiture à son travail sur la route de Panzoult à Chinon. A l'arrière, son fils de 5 ans, Aaron, attaché sur son réhausseur. A hauteur de Panzoult, leur voiture est heurtée de plein fouet par un autre véhicule qui vient de se déporter à gauche. Jessica et Aaron sont tués sur le coup. L'enquête apporte la preuve grâce aux relevés téléphoniques que le conducteur téléphonait au moment du choc. De 7H53 à 8H10, il avait passé 8 coups de fil à son ex-compagne, et à quelques secondes encore de l'accident, son portable avait borné par deux fois."C'était un habitué du téléphone au volant" déclare son ancienne compagne aux enquêteurs. A la barre, le prévenu dit ne se souvenir de rien. Sous la pression du tribunal, il finit par avouer que, peut-être, c'est parce qu'il téléphonait que sa voiture s'est déportée; un aveu qui, pour l'avocate de la famille endeuillée, ne ressemble pas à un repentir. Le procureur de la république estime que tout est clair: "vous étiez bien au téléphone" lance-t-il au prévenu "vous y étiez!". Pour l'homicide involontaire, il requiert 15 ans d'emprisonnement avec sursis, le tribunal ajoutera trois mois supplémentaires, plus l'annulation du permis de conduire avec interdiction de le repasser avant 6 mois. Outre les autres indemnités pour tous les membres de la famille parties civiles, le prévenu devra verser 28 000 euros au père de l'enfant pour le préjudice affectif lié à la mort de son fils.