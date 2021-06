Deux morts à Champlitte après un choc frontal

Un choc frontal a fait deux morts en Haute-Saône, ce jeudi 17 juin 2021 en fin d'après-midi. La collision s'est produite à 17H, à Champlitte, sur la route de Leffond. Les deux conducteurs de 30 et 47 ans sont décédés.

Une troisième personne, passager de l'un des véhicules, est gravement blessée.

à lire aussi Un mort et trois blessés graves dans un choc frontal à Conflans-sur-Lanterne

Fin mai 2021, le procureur de la République de Vesoul et la préfète de la Haute-Saône, avaient appelé, dans un communiqué commun, "les haut-saônoises et les haut-saônois à faire preuve de la plus grande prudence et de sens des responsabilités sur les routes pour eux-mêmes et autrui", après un nouvel accident mortel dans le département.