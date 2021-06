Haute-Savoie : deux morts dans l'intoxication au monoxyde de carbone à Cluses

Le maire de Cluses Jean-Pierre Mas, annonce ce mardi sur France Bleu Pays de Savoie, le décès d'une deuxième personne. Un couple d'une petite cinquantaine d'années selon le maire est mort intoxiqué. L'homme est décédée lundi soir dans l'appartement et sa compagne est morte à l’hôpital où elle elle avait été transportée dans un état critique. L'alerte a été donnée à 21h46, dans le quartier des Ewües, à Cluses. La fuite provenait d'un appartement du rez-de-chaussée d’un immeuble de dix étages situé rue des Saules. Prés de soixante-dix habitants ont été évacués.

"On a échappé à un drame encore bien plus grave"

Selon le maire de Cluses, cette intoxication au monoxyde de carbone est due "à un groupe électrogène installé dans l'appartement du couple". "C'est un drame qui arrive pour une famille, mais ça aurait pu être beaucoup plus grave pour l'intégralité du bâtiment" selon le maire. L'alerte a été donnée rapidement par un membre de la famille. Et toujours d’après Jean-Pierre Mas "le monoxyde de carbone était déjà très présent dans les parties communes. Sans cette alerte rapide ça aurait pu être beaucoup plus grave". Une enquête est bien évidement en cours pour déterminer précisément les circonstances de cette intoxication.