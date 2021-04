Deux hommes meurent dans le crash d'un ULM à Grayan-et-L'Hôpital, dans le Médoc

Un accident d'ULM a fait deux morts, vendredi 23 avril, dans le Médoc en Gironde. L'appareil s'est écrasé à Grayan-et-L'Hôpital vers 16h. Le pilote et son passager n'ont pas survécu.

Deux personnes sont mortes dans le crash d'un ULM vendredi 23 avril à Grayan-et-L'Hôpital (Gironde), dans le Médoc. L'appareil s'est écrasé vers 16h, dans la forêt de la commune, juste derrière le cordon dunaire. Il était en provenance de La Rochelle, où il avait décollé selon le plan de vol, et se dirigeait probablement vers les Landes, où résidaient les deux victimes. Le pilote et son passager n'ont pas survécu à l'accident.

Une zone difficile d'accès

Ce sont des témoins qui ont prévenu les secours : ils ont vu l'avion tomber dans les bois et entendu un gros bruit. La forêt dans laquelle s'est écrasé l'appareil a été difficile d'accès pour les secours : il s'agit d'un lieu isolé, sans route à proximité, avec beaucoup de pins. Finalement, ils ont réussi à atteindre l'appareil et c'est là qu'ils ont découvert les corps sans vie des deux occupants, à l'intérieur. Il s'agit de deux hommes, de 61 et 65 ans.

Une enquête a été ouverte par le parquet de Bordeaux ; elle est confiée à la section de recherches de la gendarmerie des transports aériens et la compagnie de Lesparre-Médoc. Ces gendarmes sont appuyés par le bureau enquêtes et accident pour les constatations techniques. Les équipes devront déterminer ce qui a causé cet accident.