Deux morts dans le crash de deux avions de loisirs dans les Alpes-de-Haute-Provence

Digne-les-Bains, France

Deux avions de tourisme immatriculés en Angleterre se sont écrasés mercredi matin à proximité de Larche, commune frontalière avec l'Italie, au lieu-dit du Pré-la-Font, au sud de la Tête de Viraysse, avec une personne à bord du premier appareil et deux personnes à bord du second, indique un communiqué de la préfecture de Digne-les-Bains.

Deux morts âgés de 18 et 37 ans

Les deux personnes qui se trouvaient dans le deuxième appareil sont décédées. Les victimes sont deux hommes britanniques, âgés de 18 et 37 ans. Le pilote du premier avion est légèrement blessé. Les deux appareils avaient décolé de l'aérodrome de Barcelonnette-Saint-Pons, dans la vallée de l'Ubaye.

Des moyens importants du service départemental d'incendie et de secours et du peloton de gendarmerie de haute montagne ont été mobilisés pour retrouver d'éventuels survivants, avec notamment un hélicoptère de la gendarmerie et 3 ambulances. 22 pompiers et une dizaine de gendarmes sont déployés sur le terrain.