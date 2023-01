Deux morts dans le violent incendie d'une maison à Bénéjacq en Béarn

Un violent incendie d'habitation a fait deux victimes dans la nuit du mardi 10 au mercredi 11 janvier en Béarn, à Bénéjacq, tout près de Nay. Les pompiers ont été appelés vers 22h45, et à leur arrivée sur les lieux, rue des Pyrénées, la maison était totalement embrasée. Les secours identifient trois victimes à secourir : deux personnes à l'intérieur de la maison en flammes, et un homme de 26 ans, déjà sorti tout seul et mis en sécurité.

Les pompiers parviennent à évacuer une femme de 82 ans. En arrêt cardio-respiratoire, elle est rapidement prise en charge par le SMUR, qui constate peu de temps après son décès. Dans la maison embrasée, il reste une victime, un homme de 55 ans. Les secours le découvrent à l'intérieur de l'habitation, une fois le feu maîtrisé.

L'intervention a nécessité une trentaine de sapeurs-pompiers pour secourir les victimes et éteindre les flammes qui avaient dévoré toute la maison de 70 mètres carrés.