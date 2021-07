Deux morts dans un accident à Amfreville-sous-les-Monts

Deux adolescents de 16 ans sont morts et quatre autres ont été blessés, dans la nuit du vendredi 23 au samedi 24 juillet 2021.

Vers 2h, six adolescents âgés de 16 à 18 ans ont été éjectés de leur véhicule deux places, à Amfreville-sous-les-Monts, près de Poses. Le chauffeur a brusquement perdu le contrôle du véhicule, sans qu'on ne connaissance pour l'instant les raisons de l'accident.

Quatre blessés, dont deux en urgence absolue.

Deux jeunes hommes, âgés de 16 ans sont décédés sur le coup, et deux autres garçons du même âge étaient en urgence absolue au moment de leur transfert au CHU de Rouen. Les deux aînés, de 17 et 18 ans, étaient en urgence relative et ont également été hospitalisés.

28 sapeurs-pompiers sont intervenus, jusqu'à 6h30 environ.