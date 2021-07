Deux morts dans un accident d'ULM à Frotey-lès-Vesoul en Haute-Saône

Deux personnes sont mortes dans un accident d'ULM ce vendredi matin, sur l'aérodrome du Sabot, à Frotey-lès-Vesoul. Le drame s'est produit vers 10h dans des circonstances qui restent à éclaircir. Selon les premiers éléments communiqués, un instructeur, âgé de 33 ans et son élève, âgé de 66 ans, effectuaient un entraînement de "stop and go", atterrissage et décollage.

Un périmètre de sécurité a été mis en place par les pompiers, les gendarmes et la préfecture de la Haute-Saône. La Brigade de Gendarmerie Aérienne de Mulhouse est attendue sur place. Des techniciens en identification criminelle se rendent sur place également.

Les deux victimes sont originaires de l'agglomération de Vesoul.

Plus d'informations à venir.