Deux morts dans un accident de la circulation à Bouillargues ce lundi après-midi

La collision entre un poids lourd et une voiture s'est produite sur la nationale 113 en début d'après-midi.

Bouillargues, France

Un accident de la circulation a fait deux nouvelles victimes ce lundi en début d'après-midi à Bouillargues. Un poids lourd et une voiture sont entrés en collision sur la nationale 113 (désormais appelée RD 6113). Le bilan fait état de deux morts, un homme et une femme âgés d'environ 35 ans. Il s'agit du conducteur et de la passagère de la voiture. Cet accident porte à 16 le nombre de tués sur les routes du Gard depuis le début de l'année.