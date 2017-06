Deux morts dans un accident de la circulation dans la nuit de mercredi à jeudi à Belfort

Un accident de la circulation entre une moto et une piétonne a fait deux morts dans la nuit de mercredi à jeudi à Belfort.

Un très grave accident de la circulation a eu lieu jeudi matin entre quatre heures et quatre heures quinze à Belfort. Un motard de 31 ans au guidon d'une grosse cylindrée Yamaha a renversé une piétonne de 29 ans à l'angle de la rue du Château d'Eau et de l'Avenue du Maréchal Juin dans le quartier du Techn'hom. Le choc a été fatal pour le conducteur de la moto et la jeune fille à pied. Une enquête a été ouverte par les policiers de Belfort pour déterminer les circonstances exactes de l'accident.