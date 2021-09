Deux morts dans un accident de la route à Baudre

Les pompiers n'ont pu que constater le décès du conducteur et de son passager.

Les faits se sont déroulés sur la route de Fumichon, à Baudre, à la sortie de Saint-Lô. Vers 22h, une voiture, seule, a fait une sortie de route et percuté un arbre.

Prévenus par des témoins, à leur arrivée, les pompiers ont découvert les deux hommes à bord, décédés : le conducteur, un homme de 39 ans et le passager âgé d'une trentaine d'années également.

Les deux véhicules du SMUR de Saint-Lô et Vire ont été envoyés sur place ainsi que 13 pompiers de Saint-Lô et Canisy pour désincarcérer les corps des deux victimes, assurer le balisage et la protection de la zone. L'hélicoptère Dragon 50 qui avait été alerté dans un premier temps, n'est finalement pas intervenu.