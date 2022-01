Deux morts dans un accident de la route à Gaujac

Deux personnes sont mortes hier à Gaujac après un choc entre une voiture et un poids lourd. Ils avaient 75 et 66 ans.

es sapeurs pompiers du Gard sont intervenus ce mardi 4 janvier vers 20h00 à Gaujac, pour un accident entre un poids lourds et une voiture. Les deux occupants de la voiture, un homme de 75 ans et une femme de 66 ans sont malheureusement décédés dans l'accident. Le conducteur du poids lourds a été pris en charge par les sapeurs-pompiers, et son état n'a pas nécessité de transport vers une structure hospitalière