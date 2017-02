Deux morts dans un accident de la route à Chamonix

Deux touristes russes sont décédés dans un accident de la route à Chamonix (Haute-Savoie), dans la nuit de vendredi à samedi.

Deux touristes russes, un homme de 45 ans et une femme de 31 ans, sont décédés vers 1 heure du matin, dans la nuit de vendredi à samedi à Chamonix, sur la route du Bouchet en direction d'Argentière.

Ils ont fait une sortie de route et leur véhicule a percuté un arbre dans ce secteur qui n'est pourtant pas réputé dangereux. La cause exacte de cet accident est encore inconnue et les gendarmes procèdent à des dépistages (alcool et stupéfiants).