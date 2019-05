Deux morts dans un accident de la route près de Valdoie

L'accident a eu lieu ce jeudi midi dans la desserte du Pays-sous-vosgien: deux personnes ont trouvé la mort et deux autres ont été gravement blessées. Trois véhicules sont impliqués.

Valdoie, France

Cet un accident extrêmement violent qui a eu lieu ce jeudi midi dans la desserte du Pays-sous-vosgien, entre Valdoie et Sermamagny: trois voitures se sont percutées pour des raisons encore inconnues. Deux personnes sont mortes, deux octogénaires: une femme et un homme. Il y a également deux blessés graves et deux blessés légers. Les secours se sont rendus sur place, de même que la police, épaulée par la gendarmerie nationale.

⚠️ Secours en cours suite à un accident de la route sur la desserte du Pays sous-vosgien (secteur déchetterie).

Soyez prudent à l'approche de la zone. Respectez les déviations éventuellement mises en place. pic.twitter.com/uQLmMjIfvE — Préfète du Territoire de Belfort (@Prefet_90) May 9, 2019

D'après les pompiers, une première voiture est entrée en collision avec un véhicule qui s'est retrouvé sur la voie d'en face et s'est fait percuter. La route a du être coupée pendant près de deux heures.