Deux morts dans un accident de voiture sans permis à Auvillers-les-Forges dans les Ardennes

Auvillers-les-Forges, France

Le choc a été violent. Un choc frontal entre une voiture et une voiturette sans permis. le conducteur et sa passagère ont été tués. Un homme d'une quarantaine d'années et une femme de 77 ans selon les premiers éléments de l'enquête. La conductrice de l'autre voiture a été blessée et transportée à l'hôpital Manchester de Charleville-Mézières. Une déviation temporaire a été mise en place pour éviter le lieu de l'accident sur la RD 8043 qui traverse la commune d' Auvillers-les-Forges.