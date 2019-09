Deux morts dans un accident entre une moto et un scooter entre Antibes et Villeneuve Loubet

Deux personnes sont mortes dans un accident entre une moto et un scooter entre Antibes et Villeneuve-Loubet ce samedi 7 septembre. Une troisième personne est gravement blessée.

Antibes, France

Un dramatique accident s'est produit ce samedi 7 septembre entre Antibes et Villeneuve-Loubet. Une moto et un scooter se sont percutés sur la route de bord de mer. Deux personnes sont mortes et une autre est gravement blessée. En urgence absolue, elle a été transportée à l'hôpital par les pompiers. Une des victimes est âgée d'une cinquantaine d'années. Les deux autres sont des adolescents.

La circulation a été entièrement coupée pour permettre l'intervention des secours.