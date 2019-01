Deux morts dans un accident sur l'A10, près de Saintes

Chermignac, France

Un accident s'est produit sur l'autoroute A10, ce dimanche , vers 18h30, à hauteur de Chermignac, près de Saintes, dans le sens Bordeaux - Paris.

Le carambolage a impliqué quatre véhicules. Le bilan provisoire est très lourd : deux personnes sont décédées, deux ont été gravement blessées, et deux plus légèrement. Les pompiers et les gendarmes sont intervenus sur place, avec l'appui de l’hélicoptère de la sécurité civile Dragon 17.

Vers 20h, 'autoroute A10 a été coupée dans les deux sens entre les échangeurs 35 (Saintes) et 36 (Pons).