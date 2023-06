Deux morts dans un accident sur le périphérique nantais

Deux morts et deux blessés dont un grave ce dimanche matin sur le périphérique intérieur de Nantes

Un accident impliquant un fourgon et une Audi s'est produit ce dimanche matin à 7h50 à hauteur de la Porte de Rezé sur le périphérique intérieur. Le bilan est très lourd : deux personnes sont mortes, et deux autres sont blessées dont une très grièvement.

Une déviation a été mise en place.

Conducteur et passager éjectés

Le conducteur de l'Audi roulait très vite et n'a pas eu le temps d'anticiper la lenteur du fourgon, embouti violemment par l'arrière. Le conducteur de la voiture et le passager avant ont été éjectés et sont morts sur le coup, l'un des passagers à l'arrière est grièvement blessé.