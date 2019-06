Deux morts dans un carambolage sur l'autoroute A9 près de Nîmes

Bernis, France

Un carambolage entre trois poids-lourds et quatre voitures a fait deux morts et plusieurs blessés ce jeudi après-midi peu avant 17h sur l'autoroute A9, dans le sens Montpellier-Nîmes à hauteur de la commune de Bernis. Une trentaine de pompiers sont actuellement mobilisés sur ce terrible accident L'autoroute est entièrement coupée à la circulation entre Montpellier et Nîmes.