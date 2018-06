Le bilan du crash est lourd : deux morts, le pilote et son passager. Les deux victimes sont bien connues dans la région. Il s'agit du journaliste Guy-Michel Cogné et du gendre de Silvio Vio, le patron de Silvio Service, l'entreprise qui propose des prestations aériennes sur mesure à Châtellerault

Châtellerault, France

L'accident s'est produit vers 20 heures sur l'aérodrome de Châtellerault dans la Vienne. "Les secours ont été appelés vers 20 heures après le crash d'un aéronef biplace " nous précise, Sébastien Rama chargé communication au SDIS (service départementale d'incendie et de secours) de la Vienne. Les pompiers sont restés sur place une bonne heure avant de repartir. Il s'agirait d'un hélicoptère de type ULM et l'accident s'est produit alors que l'appareil volait au dessus de l'aérodrome. "Il allait atterrir" , selon un pilote que nous avons contacté.

Les victimes sont des personnalités de Châtellerault

Le pilote et son passager n'ont pas survécu. Âgées de 64 et 49 ans, les deux victimes sont bien connues à Châtellerault. Il s'agit du journaliste passionné d'aviations et de photographies Guy-Michel Cogné qui pilotait l'appareil. Guy-Michel Cogné est notamment le fondateur de la revue de photos Chasseur d'Images. Le passager, d'origine australienne est le gendre de Silvio Vio, le patron de l'entreprise éponyme.

On voit au loin les débris de l'hélicoptère qui s'est crashé ce mardi soir à Châtellerault © Radio France - Manon Vautier Chollet

Ces seize dernières années , il y a eu de nombreux crashs dans la Vienne

En juillet 2002, un jeune pilote de 22 ans est décédé dans le crash de son ULM à Poitiers-Biars.

En septembre 2006, un pilote et son passager à bord d'un ULM s'écrasent peu après leur décollage de l'aérodrome de Châtellerault-Targé. Le pilote, un gérant de société de Châtellerault âgé de 54 ans, était expérimenté, et de surcroît responsable de la commission d'entretien des 5 ULM du club. Il avait emmené avec lui un agent du syndicat régional des rivières, qui devait faire des photos aériennes pour surveiller les effets de la sécheresse frappant la Vienne.

En août 2009, c'est un hélicoptère avec trois personnes à bord qui chute au nord de Châtellerault près de Dangé-Saint-Romain. Le bilan est là aussi très lourd : deux morts , les deux passagers, et un blessé grave, le pilote Silvio Vio. Silvio Vio est connu dans la région pour avoir créé son entreprise Silvair Services. Elle propose des prestations aériennes sur mesure.

Fin mai 2016, un ULM s'est crashé près de Châtellerault et heureusement cette fois il n'y a pas de victimes. L'instructeur et son élève s'en sont sortis miraculeusement indemnes.