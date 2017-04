Deux morts dans un incendie à Brive : l'enquête classée sans suite

Un an et une semaine après l'incendie qui a coûté la vie à deux personnes dans le quartier des Chapélies à Brive, l'enquête vient d'être classée sans suite par le parquet faute d'éléments suffisants.

Dans la soirée du 19 avril 2016, deux hommes de 35 et 89 ans décédaient dans l'incendie d'un immeuble de quatre étages dans le quartier des Chapélies, à Brive. Rapidement, les enquêteurs établissent que le feu est parti d'une des caves de l'immeuble. Mais dès les premiers instants, ils savent que l'enquête sera "longue et difficile" pour savoir comment s'est déclenché le sinistre. Un an et une semaine après le drame, et malgré les nombreuses investigations et les multiples auditions, rien ne permet de déterminer des responsabilités dans cette affaire. D'où cette décision du parquet de Brive de classer ce dossier sans suite, qui pourrait toujours être rouvert d'ici la fin de la période de prescription.