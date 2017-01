Deux morts dans un probable drame familial près d'Alès

Un couple en instance de divorce a été retrouvé mort mercredi vers 22h à une vingtaine de kilomètres d'Alès (Gard). D'après les premiers éléments de l'enquête, l'homme aurait tué sa femme avant de mettre fin à ses jours.

Un homme de 53 ans et son épouse, une femme de 40 ans, ont été retrouvés morts ce mercredi soir au hameau de Crouzet, à l'intersection des communes de Bouquet et de Lussan, à une vingtaine de kilomètres d'Alès. Le couple, en conflit, était en instance de divorce et vivait séparé.

Mercredi soir, les deux enfants du couple, inquiets de ne pas voir rentrer leur mère de la boulangerie dans laquelle elle travaille, alertent leur oncle. C'est en arrivant chez son beau-frère qu'il fait la macabre découverte vers 22h.

La femme, abattue avec une arme à feu, gît dans sa voiture, garée devant la maison.

Le mari est retrouvé à l'intérieur, mort. D'après les premiers éléments de l'enquête, il aurait mis fin à ses jours.

La brigade de recherche d'Alès est chargée de l'enquête.