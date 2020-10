Deux morts dans un violent choc entre une voiture et un semi-remorque sur l'autoroute A20 en Corrèze

Terrible accident de la route ce lundi en début de nuit sur l'autoroute A 20 en Corrèze. Un poids lourd qui circulait dans le sens Toulouse-Paris a heurté un panneau à hauteur de la sortie Perpezac-le-Noir et fait une embardée qui l'a projeté au delà du terre-plein central. Il a alors percuté une voiture venant en sens inverse. Le conducteur de celle-ci, un quadragénaire, a été tué sur le coup. Le chauffeur du semi-remorque, une homme venant des pays de l'est, est lui aussi décédé malgré les efforts des pompiers pour le ranimer. Une vingtaine de pompiers sont mobilisés. L'autoroute est coupée à la circulation dans le sens Toulouse-Paris et limitée à une seule voie dans l'autre sens.