Deux morts dans une fusillade à Martigues

Deux jeunes de 22 et 28 ans ont été tués dans la nuit de mercredi à jeudi dans le quartier de Canto Perdrix à Martigues.

Martigues, France

Deux jeunes de 22 et 28 ans ont été tués dans la nuit de mercredi à jeudi dans le quartier de Canto Perdrix à Martigues (Bouches-du-Rhône) a-t-on appris auprès du maire Gaby Charroux confirmant une information du journal La Provence. Ces deux hommes ont été abattus "vers 3 heures du matin par des tirs de kalachnikovs au pied d'un immeuble" a expliqué le maire de Martigues. L'un des deux jeunes a reçu une balle dans la tête et l'autre a été touché notamment au dos et aux jambes. Les tireurs se sont enfuis.

C'est dramatique, troublant et inquiétant. J'avais alerté il y a plusieurs mois les autorités des risques - Gaby Charroux

Début septembre, un homme d'une âgé d'une trentaine d'année avait été tué alors qu'il accompagnait sa femme enceinte à l'hôpital dans un règlement de compte.

Un mort et quatre blessés à Toulon mercredi soir

Mercredi soir, une fusillade a eu lieu devant un immeuble de la cité des Œillets près du quartier de Sainte-Musse à Toulon faisant un mort et quatre blessés dont un grièvement touché.