Deux morts dans une sortie de route près de Sées lors du premier week-end des vacances

Les vacances scolaires débutent par un accident mortel dans l'Orne. Deux hommes de 22 et 37 ans ont fait une sortie de route avec leur véhicule utilitaire vers 4h30 samedi 6 juillet à Essay. Les pompiers sont restés plusieurs heures sur place mais les victimes sont décédées.

Essay, France

Un véhicule utilitaire a fait une sortie de route ce samedi vers 4h30 à Essay, près de Sées. À son bord, deux hommes de 37 et 22 ans. Lorsque les pompiers sont arrivés, le pronostic vital des victimes était engagé. Les secours sont restés plusieurs heures sur place et malgré des tentatives de réanimation, les deux hommes sont morts. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie pour déterminer les causes de cet accident.

Une sortie de route alors que débutent les vacances scolaires. La journée va être chargée sur les routes de la région, Bison Futé a classé ce samedi orange partout en France et rouge en région parisienne.