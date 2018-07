Saint-Christol-lès-Alès, France

Drame conjugal en pleine rue à Saint-Christol-lès-Alès ce mardi après-midi. Un homme a abattu son ancienne épouse d'une balle de révolver. Il a ensuite retourné l'arme contre lui pour se donner la mort.

Il est environ 16h30 dans le secteur du lycée Jacques-Prévert. Deux voitures circulent a proximité d'un rond point. Un homme de 45 ans descend alors de l'un des véhicules et tire sur une voiture qui le suit et qui se trouve à l'arrêt. La conductrice âgée de 32 ans est mortellement touchée d'une balle dans la poitrine. Quelques instants plus tard, le tireur retourne l'arme contre lui.

Le couple était séparé

Les policiers du commissariat d'Alès en charge de l'affaire s'orientent très rapidement vers la piste d'un drame passionnel. A l'origine, les deux victimes vivaient à Nîmes, mais le couple s'était séparé. La femme avait quitté le domicile conjugal pour venir s'installer près d'Alès en raison des violences exercées par son ancien mari.

Ils étaient parents de deux adolescents scolarisés en 5e et 3e, qui n'étaient pas présents au moment du drame.