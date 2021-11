La soirée de dimanche a été dramatique sur les routes iséroises. Un garçon de 18 ans et un homme âgé de 66 ans sont morts dans des collisions particulièrement violentes à Vignieu et Clonas-sur-Varèze.

Deux morts et cinq blessés dans deux accidents de la route en Isère

Deux accidents ont fait deux morts et cinq blessés dimanche soir en Isère. Deux personnes éjectées de leur véhicule.

Peu avant 19h30 d'abord à Vignieu, sur la RD19 entre Bourgoin-Jallieu et Morestel, trois véhicules ont été impliqués dans un accident fatal à un homme de 66 ans. L'accident a fait par ailleurs trois blessés légers : un homme de 54 ans, classé en urgence relative, a été conduit à l'hôpital Pierre Oudot de Bourgoin-Jallieu et deux autres personnes âgées de 19 et 20 ans ont été prises en charge mais sans transport à l'hôpital.

Vers 21h10 ensuite sur la national 7 à Clonas-sur-Varèze, près de Roussillon, un choc frontal a entraîné la mort d'un jeune homme de 18 ans, lui aussi éjecté du véhicule où il se trouvait. Le conducteur âgé de 18 ans a, lui, été hospitalisé en urgence absolue à Lyon-Sud. Un autre jeune homme de 21 ans, grièvement blessé, a été conduit à l'hôpital Edouard Herriot de Lyon. Une troisième victime âgée de 29 ans, plus légèrement atteinte, a été hospitalisée à Vienne.