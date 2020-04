Crash d'un hélicoptère du 5e RHC de Pau : "Il est tombé et on a vu un nuage de fumée noire" raconte un témoin

Un « Cougar » du 5ème Régiment d’Hélicoptère de Combat de Pau s’est écrasé au sol ce mercredi après-midi. Le crash a fait deux morts, l'adjudant-chef Olivier Michel et le brigadier Vincent Monguillon, et cinq blessés graves, tous militaires du 5ème RHC. Le régiment faisait des manœuvres depuis plusieurs jours dans cette zone très rurale, près de Rabastens-de-Bigorre dans les Hautes-Pyrénées, aux limites du Gers et du Béarn. L'appareil effectuait un exercice d'hélitreuillage. La préfecture indique que deux des blessés ont été évacués par hélicoptères, les autres par la route, vers les hôpitaux de Tarbes et Toulouse, selon la préfecture.

Le choc a coupé l’appareil en deux, l’avant a pris feu

Le champ où l’appareil s’est écrasé est entouré de collines assez peu escarpées. Pas d’arbre ni lignes électriques, aucun obstacle ne semble avoir gêné l’appareil. Les habitants ont l’habitude de voir des hélicoptères en exercice dans ce secteur, de jour comme de nuit. Un témoin a vu l’hélicoptère passer au-dessus de sa ferme, survoler un rideau d’arbres, se tourner au-dessus du champ, avant de se mettre en vol stationnaire. « Et puis il est tombé », raconte Louis, le témoin. Très vite après le crash, un incendie s’est déclaré, avec une épaisse fumée noire.

Un régiment déjà endeuillé par un crash au Mali il y a moins de six mois

Le maire de Pau François Bayrou a réagi à ce drame des mercredi soir. "Nous sommes tous frappés. Le 5e RHC est une nouvelle fois touché par un drame. Cette communauté d’hommes et de femmes, pour certains parmi les plus compétents et les plus valeureux de nos militaires, semble cette année poursuivie par le destin". Florence Parly, ministre des armées a elle aussi réagi dans un communiqué. Elle a exprimé « son émotion et sa tristesse ».

En novembre dernier, le 5e RHC de Pau avait déjà été endeuillé par une collision accidentelle de deux hélicoptères au Mali. Treize militaires étaient morts, dont sept du régiment palois.