Deux morts et deux blessés graves dans un accident de la route à Plédéliac

Un grave accident de la route s'est produit vers 16h30 ce dimanche 28 mai à Plédéliac, dans les Côtes d'Armor, à l'intersection des routes départementales 52 et 28. Deux voitures sont entrées en collision sur ces routes de forêts, un choc "quasiment frontal" explique la gendarmerie des Côtes d'Armor. Deux personnes sont mortes, un homme de 50 ans et une femme de 41 ans.

Dans cette même voiture, à l'arrière du véhicule, se trouvaient deux adolescents, une fille âgée de 18 ans et un garçon âgé de 15 ans. Tous deux se trouvaient en urgence absolue à l'arrivée des secours. Ils ont été transportés au CHU de Ponchaillou et à l’hôpital sud de Rennes. Dans l'autre véhicule impliqué, quatre personnes, deux hommes et deux femmes âgées de 18 à 28 ans, ont été transportées en urgence relative vers l'hôpital de Saint-Brieuc.

Deux hélicoptères du Samu ont été déployés pour prendre en charge les victimes de cet accident