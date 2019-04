Deux morts et trois blessés après deux accidents de la route en Isère

Les deux accidents ont eu lieu à l'Isle-d'Abeau et à Champ-sur-Drac

La série noire ne s'arrête pas sur les routes en Isère. Deux semaines après l'alerte lancée par la préfecture sur la mortalité au volant dans notre département, deux accidents ont coûté la vie à deux personnes à quelques minutes d'intervalle ce dimanche.

Carambolage à l'Isle-d'Abeau

Une femme de 31 ans a trouvé la mort au volant de sa voiture ce dimanche à l'Isle-d'Abeau (Isère). L'accident impliquant trois véhicules légers a eu lieu vers 13h30 boulevard Saint-Germain. Son fils de 4 ans et demi et un homme de 26 ans, gravement blessés, ont été transportés à l'hôpital.

Les gendarmes de l'Isle-d'Abeau tentent de déterminer les raisons de ce violent accident. Le véhicule dans lequel se trouvaient la conductrice décédée et son fils avait quitté sa voie pour une raison encore inconnue. Il ne s'agissait pas d'un dépassement, affirment les enquêteurs.

Étant ainsi à contresens elle s'est retrouve face à deux véhicules, l'un derrière l'autre. Le premier est parvenu à l'éviter en frottant sa portière mais elle a percuté le second de plein fouet. La conductrice et son fils étaient en arrêt cardiorespiratoire à l'arrivée des secours qui n'ont rien pu faire pour elle. Le jeune garçon a quant à lui été transporté par hélicoptère à l'hôpital Femme-Mère-Enfant de Bron (Rhône).

Le conducteur du véhicule impliqué dans le choc, un homme de 26 ans, a été légèrement blessé et transporté à l'hôpital de Bourgoin-Jallieu (Isère). À bord du dernier véhicule, qui a fait une embardée, se trouvaient un homme de 28 ans et une femme de 26 ans. Ils étaient indemnes et ont pu être entendus par les enquêteurs. Une femme de 18 ans a par ailleurs été témoin de la scène. Très choquée, elle a été examinée par le médecin du SMUR mais son état ne nécessitait pas de prise en charge supplémentaire.

Collision à Champ-sur-Drac

À Champ-sur-Drac c'est un motard de 22 ans qui est décédé après avoir percuté l'arrière d'une voiture. L'accident s'est produit vers 13h15 sur la D529. Le jeune homme était en arrêt cardiorespiratoire lorsque les secours sont intervenus. Placé en urgence absolue, il a finalement été déclaré décédé.

La conductrice de la voiture âgée de 18 ans, légèrement blessée, a quant à elle été conduite au CHU Grenoble-Alpes. Un enquête est en cours pour déterminer les causes de l'accident.