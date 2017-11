Deux morts et trois blessés dans un nouvel accident de la route à Marseille

Un automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule à Marseille, un peu avant 10h ce dimanche, à la sortie du tunnel Prado-Carénage, au niveau du Vieux-Port. A bord de son véhicule, cinq personnes. Le bilan est lourd : deux morts et trois blessés dont deux graves.

Nouvel accident mortel ce dimanche après celui de l'A7. A Marseille, peu avant 10 heures, un automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule dans un virage à la sortie du tunnel Prado-Carénage, au niveau du Vieux Port.

Le tunnel Prado Carrennage coupé à la circulation

Le bilan est lourd sur les cinq personnes à bord, deux sont mortes et trois sont blessées dont deux grièvement. Les victimes sont jeunes entre 20 et 25 ans. Les secours sont sur place et le tunnel Prado Carrennage est coupé à la circulation.

Les pompiers appellent à la prudence. Ce dimanche matin, un autre accident de la route a fait trois morts sur l'A7. Trois occupants d'une voiture, âgés de 30 et 27 ans, ont été tués à hauteur de l'aire de Lançon-de-Provence dans le sens Marseille-Avignon. La voiture s'est encastrée sous un camion.