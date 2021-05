Deux morts et un blessé grave dans un accident de la route à Malincourt ce dimanche soir

Un terrible accident de la route ce dimanche soir entre Malincourt et Villers-Outréaux a fait deux morts et un blessé grave. La circulation a été coupée une partie de la soirée.

Le bilan est provisoire mais déjà très lourd ce dimanche soir sur la D16 entre Villers-Outréaux et Malincourt à la frontière du Nord et de l'Aisne. Un conducteur a perdu le contrôle de sa voiture vers 21h30, lui et un passager ont été éjectés et sont morts sur le coup, une troisième personne a été transportée à l'hôpital de Cambrai en urgence absolue. Une unité spécialisée des pompiers a passé une partie de la nuit sur place pour chercher une éventuelle quatrième victime.

Un vol plané sur 150 mètres

Selon les premiers éléments les 2 personnes décédées avaient une soixantaine d'année. La voiture roulait semble t-il très vite et a fait des tonneaux sur 150 mètres.

Dimanche meurtrier

La journée de dimanche a été particulièrement meurtrière sur les routes du Nord. Vers 20h, une voiture a percuté un mur en brique sur la route de Saint-Venant à Morbecque près d'Hazebrouck. Une personne éjectée âgée d'une vingtaine d'année est décédée, un passager est dans un état grave. L'accident a aussi fait un blessé léger.