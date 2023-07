Deux morts et un blessé grave dans une fusillade dans la nuit de lundi à mardi à Evreux

Des coups de feu ont éclaté dans la nuit de mardi à mercredi, rue de Russelsheim, dans le quartier de la Madeleine, à Evreux, aux alentours de minuit et demi. Le bilan fait état de deux morts, âgés de 34 et 39 ans.

A l'arrivée des pompiers, ils étaient en arrêt cardio-respiratoire et n'ont pas pu être réanimés.

ⓘ Publicité

Un troisième homme est très gravement blessé, il est en urgence absolue et hospitalisé à Evreux. Une enquête a été ouverte.

La police judiciaire de Rouen est saisie du dossier. Selon une source à France Bleu Normandie, il pourrait s'agir d'un règlement de comptes sous fond de trafic de stupéfiants.