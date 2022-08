Deux morts sur l'A26 dans la nuit à Mazingarbe dans le Pas-de-Calais

Un accident de la route a fait deux morts et deux blessés légers dans la nuit de lundi à mardi sur l'A26 )à hauteur de Mazingarbe dans le Pas-de-Calais.

Un accident de la route a fait deux morts et deux blessés légers peu après 2h ce mardi matin sur l'autoroute A26 dans le sens Reims-Calais, à hauteur de Mazingarbe dans le Pas-de-Calais.

La voiture, seule en cause, a fait plusieurs tonneaux. Il y avait quatre personnes à bord. Un adolescent de 16 ans est mort ainsi qu'un jeune majeur de 19 ans. Une femme de 21 ans et un jeune homme de 18 ans, qui étaient également à bord, ont été légèrement blessés et ont été dirigés vers le centre hospitalier de Beuvry.

Une quinzaine de pompiers sont intervenus ainsi que la gendarmerie et la SANEF.