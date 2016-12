Deux morts sur la rocade de Bordeaux

Deux jeunes de 19 et 24 ans se sont tués dans un accident de la circulation sur la rocade de Bordeaux entre Bordeaux-Lac et Bruges. La vitesse est probablement en cause sur une route rendue glissante par la pluie.

Il était un peu moins de deux heures du matin quand une voiture a percuté la glissière de sécurité sur une cinquantaine de mètres sur la rocade de Bordeaux, en direction de Paris, au niveau de l'échangeur 4. Le bilan est lourd : deux morts.

Deux jeunes de 19 et 24 ans morts sur le coup

Le conducteur qui a manifestement perdu le contrôle de sa voiture , était âgé de 24 ans, et son passager, âgé de 19 ans. Ils ont été éjecté et sont morts sur le coup. Des analyses sont en cours, pour l'alcool et l'usage de stupéfiants. Les causes de ce drame pourrait être la vitesse sur une chaussée glissante avec la pluie.